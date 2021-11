ADMO torna nelle piazze di Asti, Canelli e Nizza con “Un panettone per la vita”

Torna “Un panettone per la vita” l’iniziativa di ADMO che raccoglie fondi per l’attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo i volontari dell’Associazione saranno nuovamente nelle piazze Piemontesi ad offrire, a fronte di un’offerta, i panettoni e pandori solidali.

I prodotti ADMO rappresentano un’occasione per trovare #ilregalogiusto per questo Natale aiutando a divulgare il messaggio di solidarietà e a raccogliere fondi a sostegno di tutte quelle attività di sensibilizzazione fondamentali per aumentare ancora il numero degli iscritti al Registro Donatori e permettere a migliaia di pazienti di trovare quell’unica persona compatibile (il #TipoGiusto) che può salvargli la vita.

Il Piemonte, finora, registra il 12% delle donazioni di cellule del midollo osseo italiane. Il suo registro conta oggi 56.800 potenziali donatori, 575 fra loro hanno già donato.

I prodotti ADMO saranno a:

ASTI: in piazza Alfieri e in via Garibaldi il 27 novembre (tutto il giorno) e 28 novembre (pomeriggio)

CANELLI: piazza Cavour il 27 novembre (tutto il giorno) e 28 novembre (mattino)

NIZZA MONFERRATO: piazza Cavour il 27 novembre (tutto il giorno) e 28 novembre (mattino)

Per info: Info: www.admopiemonte.org – 0121315666