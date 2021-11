Ad Asti un flash mob della Cgil in occasione della giornata contro la violenza femminile

Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Cgil di Asti e il Coordinamento Donne Cgil Asti organizzano un flash mob che, partendo alle 16,45 dalla sede della Camera del lavoro, in piazza Marconi, si snoderà lungo via Cavour per poi arrivare in piazzetta San Paolo intorno alle 17.

L’evento, dal titolo “Vive da morire” (dalla canzone di Paola Turci “Viva da morire” che farà da colonna sonora all’iniziativa), prenderà l’avvio con tre donne, cui se ne aggiungeranno altre lungo il cammino. A tutte sarà consegnato un braccialetto fluorescente e un palloncino rosso. Al termine del percorso, in piazzetta San Paolo, verranno urlati i nomi di alcune donne vittime di femminicidio e verrà letto un testo.

L’invito a tutte le donne che vorranno prendere parte all’iniziativa è quello di indossare un indumento rosso e, soprattutto, il rossetto rosso, in ricordo delle suffragette che ne fecero un simbolo concreto di indipendenza e di lotta per la parità di genere.