Ad Asti un concorso riservato ai ragazzi delle superiori per riflettere sul ruolo della politica oggi

Un concorso per aiutare i ragazzi a ragionare sulla politica, quella con la P maiuscola. Questa l’idea dell’associazione “Gli Argonauti” che è stata presentata questa sera in Comune.

“Ci siamo chiesti cosa potevamo fare per dare voce ai ragazzi – afferma Gianni Bosso, presidente dell’associazione – la nostra intenzione è quella di stimolare i giovani sull’idea della politica, cercando di dare voce alle loro aspirazioni e la loro concezione della politica. Un altro motivo che ci ha spinto all’ideazione di questo concorso è quello di trasformare il ragazzo da consumatore a ideatore di cultura”.

Il concorso è destinato probabilmente agli studenti delle classi quarte e quinta superiore: i ragazzi dovranno rispondere alle domande: cosa è per me la politica? Ha senso oggi fare politica? Quali sono i modi di fare politica?

Questi temi potranno essere sviluppati tramite un elaborato scritto, oppure in forma grafica oppure tramite un breve video. In primavera sarà poi organizzata un’esposizione con le opere pervenute.

“Abbiamo visto nelle ultime elezioni amministrative la disaffezione di molti nei confronti della politica – questo il commento del sindaco Maurizio Rasero – bisognerebbe invece capire che essere cittadini comporta delle responsabilità che ricadono anche su come intendere la politica.