Ad Asti parte Alert System: una telefonata avviserà i cittadini su allerte, viabilità o eventuali emergenze

Un nuovo servizio per allertare in maniera celere la cittadinanza su allerte meteo, viabilità, manifestazioni ma anche per servizi dedicati al cittadino. Il servizio è stato presentato questa mattina in Municipio da Paola Balestri, alert manager di Alert System.

“Con l’emergenza Covid, come Amministrazione ci siamo chiesti se la nostra città non dovesse dotarsi di un sistema in grado di allertare la popolazione con notizie di pubblica utilità – afferma il sindaco Maurizio Rasero – nella ricerca di questo strumento, abbiamo trovato questo sistema, Alert System, dove il Comune può dare informazioni in caso di emergenza ai propri cittadini. Questo strumento può essere utilizzabile in situazioni di emergenza, ma può anche dare consigli alla cittadinanza. Sarà un servizio multiversatile per comunicare., che potrà essere utilizzato dalla Protezione civile, ma anche per la viabilità, oppure per la chiusura delle scuole in occasione della neve”.

“Questo è un software che riesce ad unire sia il fare prevenzione che il comunicare in tempo reale – commenta Paola Balestri – è uno strumento di eccellenza per le allerte meteo. Infatti, nel momento dell’allerta meteo rossa, le normali app di messaggistica potrebbero non funzionare, perché le compagnie telefoniche danno priorità al traffico telefonico, dove possono essere contattati i numeri di emergenza. Quindi, per arrivare al cittadino serve una telefonata”.

Il sistema è in grado di effettuare oltre 200.000 chiamate ogni ora su telefoni fissi e mobile.

Alert System prevede la possibilità di creare liste di utenti telefonici del comune per poter raggiungere in maniera efficace il cittadino: le liste potranno essere geolocalizzate in frazioni, quartieri, vie, piazze, scuole, attività commerciali oppure su iscrizione diretta dei cittadini che vorranno essere informati su particolari tematiche, iscrivendosi in un apposito form sul sito del Comune oppure attraverso l’App dedicata che è scaricabile gratuitamente su tutti i cellulari con sistemi operativi Apple, Android, e Windows.

Il sistema comprende però anche il servizio APP NON APP, per cui chiamando il numero verde gratuito 800.18.00.28 si riceverà un sms con il link per poter visualizzare il contenuto della APP sul normale browser del cellulare. In questo modo anche i telefoni non compatibili con le app dei vari store, potranno comunque usufruire del servizio.

Chiunque, residente nel Comune di Asti, può registrarsi gratuitamente su www.alertsystem.it: in serata potrebbe arrivare una chiamata di prova da parte del Comune, dal numero 01410634803, con la voce registrata del sindaco che spiegherà le funzionalità del sistema.