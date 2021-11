Ad Asti in prima nazionale la presentazione del libro “Ho fatto cristiano il Papa”

Importante appuntamento mercoledì 10 novembre per la Diocesi di Asti. Ci sarà infatti, in prima nazionale, la presentazione del libro “Ho fatto cristiano il Papa”, scritto da Ferruccio Pallavera, giornalista che ha lavorato per 38 anni al quotidiano “Il Cittadino” di Lodi del quale è stato prima vicedirettore e poi direttore.

Il libro, edito Libreria Editrice Vaticana, racconta la figura di don Enrico Pozzoli, sacerdote lodigiano missionario in Argentina che ha battezzato papa Francesco. La presentazione si terrà alle 18 nel refettorio del Seminario alla presenza dell’autore, di Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria editrice vaticana, di Guido Sodano, presidente del Comitato Papa Francesco e di suor Isa Maiolo, direttrice di Casa Mazzarello. L’evento vedrà anche la partecipazione del vescovo Marco Prastaro.

L’ingresso sarà consentito solo con il green pass.