Ad Asti il convegno “Strumenti di tutela e di libertà delle donne” organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità

Nell’ambito della ricorrenza del 25 novembre 2021 “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita ventidue anni fa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti, presieduta da Bianca Marina Terzuolo, organizza il convegno su “Strumenti di tutela e di liberà per le donne”, che avrà luogo il 23 novembre 2021 alle ore 15.00 nella Sala Tovo del palazzo della Provincia di Asti – Piazza Alfieri 33.

In apertura del convegno interverranno con i saluti alle Autorità ed ai/alle partecipanti: il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, l’Assessore della Regione Piemonte Marco Gabusi, la Presidente della Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Asti Bianca Marina Terzuolo.

Seguiranno le relazioni di Elisa Chechile, Responsabile del Centro Antiviolenza “L’Orecchio di Venere” di Asti, e Loredana Tuzii, Consigliera di Parità della Provincia di Asti

Obiettivi dell’iniziativa: evidenziare l’entità, la gravità della violenza sulle donne e le correlate conseguenze, prevenire e contrastare fermamente la violenza di genere, far conoscere strumenti e diritti delle donne vittime di violenza e far conoscere la qualificata e incisiva attività delle Istituzioni impegnate sul territorio sia nell’aiuto a vincere la paura di denunciare l’autore delle violenze subite, sia negli interventi di supporto inerenti e conseguenti.

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Asti, dalla Consigliera Regionale di Parità del Piemonte Avv.ta Anna Mantini, dalla Consigliera di Parità della Provincia di Asti Prof.ssa Loredana Tuzzii.

La partecipazione al convegno è subordinata all’esibizione di green pass ed al rispetto delle pre-scrizioni anti contagio da Covid 19 .