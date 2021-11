Ad Asti il convegno dei Gruppi di Azione Locale del Piemonte

Il 2 e 3 dicembre, ad Asti, si riuniranno i rappresentanti di tutti i Gruppi di Azione Locale (Gal) del Piemonte.

L’appuntamento, organizzato da AssoPiemonte Leader, in collaborazione con il Gal Basso Monferrato Astigiano, rappresenta un importante momento annuale di confronto e progettazione per guardare al futuro e fare il punto

della situazione circa le progettualità in essere. Asso Piemonte Leader, l’associazione che riunisce tutti i 14 Gal piemontesi, guarda con fiducia ai prossimi anni grazie ai “Fondi aggiuntivi 2021-2022” che consentiranno ai Gal di prolungare le azioni previste dai propri Piani di Sviluppo Locale 2014-2020. I fondi aggiuntivi assegnati, pari a 31,5 milioni di euro, permetteranno quindi ai Gal di aprire nuovi bandi a favore delle imprese e degli Enti pubblici dei propri territori e di far scorrere le graduatorie di progetti di investimenti già valutati positivamente.

Il convegno si svolgerà ad Asti presso Palazzo Mazzetti e vedrà la partecipazione del Vice Presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, dei dirigenti e funzionari regionali del settore Ambiente Energia e Territorio, del Crea in rappresentanza della Rete Rurale Nazionale e di Arpea.

“La due giorni annuale di Asso Piemonte è un appuntamento ormai consolidato e apprezzato”, dichiara il Presidente di Asso Piemonte Leader Claudio Amateis. “Un importante momento di confronto e dibattito su progetti realizzati e future visioni. I 14 Gal del Piemonte si riuniscono come ogni anno per parlare di tematiche comuni, azioni e problemi, confrontandosi con tutti gli attori politici e tecnici che lavorano a favore dello sviluppo delle aree rurali”, conclude Amateis.

“I Gal si confermano sempre più come attori fondamentali di sviluppo locale che investono con profitto e in modo strategico tenendo conto di principi inderogabili di solidarietà e sostenibilità”, dichiara il Vice Presidente di Asso Piemonte Leader Mario Sacco “Il Gal Basso Monferrato Astigiano si onora di ospitare il convegno annuale dei Gal del Piemonte. Un evento che, come negli anni precedenti, vedrà il coinvolgimento di tutti i Presidenti e dei Direttori dei Gal piemontesi, utile per programmare le prossime azioni in vista della prossima programmazione europea”.