Ad Asti apre il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco: tutti i divieti di sosta e di transito previsti

Sabato prossimo, 13 novembre, apre ad Asti il “Magico paese di Natale nelle terre di UNESCO” che si chiuderà il giorno 19 dicembre 2021.

In questo periodo sono previste alcune modifiche della viabilità nel centro di Asti, come disposto dall’ordinanza 1045 del 10 novembre della Polizia Municipale di Asti.

Di seguito i divieti previsti dall’ordinanza

1. E’ vietata la sosta veicolare in Piazza Cairoli per numero sette stalli addossati a Palazzo Alfieri – a partire dal Corso Alfieri, stallo disabili escluso – dal giorno 13/11/2021 al giorno 19/12/2021, per collocazione servizi igienici.

1. E’ vietata la sosta veicolare in Piazza Roma dal giorno 13/11/2021 al giorno 19/12/2021.

2. E’ vietata la sosta veicolare in Corso Alfieri nel tratto interessato dalla manifestazione.

3. E’ vietato il transito veicolare in Piazza Roma e in Corso Alfieri, nel tratto compreso tra Piazza Cairoli e la Banca Popolare di Novara, dal giorno 13/11/2021 al giorno 19/12/2021. Sarà consentito il transito ai veicoli di Pronto Intervento e ai residenti.

4. Le operazioni di carico e scarico merci nell’area interessata dalla manifestazione saranno consentite esclusivamente entro e non oltre le ore 10, per tutti giorni da lunedì a domenica.

5. Nelle vie laterali, in relazione al segmento di Corso Alfieri interdetto al traffico, sarà istituito un temporaneo doppio senso di marcia al fine di permettere l’accesso e l’uscita dei residenti nei tratti non diversamente raggiungibili.

6. E’ vietata la sosta veicolare nel parcheggio ex Way Assauto di Corso Pietro Chiesa, per un numero di 150 stalli, dal giorno 13/11/2021 a cessate esigenze (comunque non oltre il 24/12/2021), per sosta riservata a mezzi degli espositori del mercato natalizio. Gli organizzatori dell’evento forniranno a ciascun veicolo specifico “pass” identificativo riportante la targa del mezzo autorizzato.

7. E’ vietata la sosta in piazza Campo Palio – lato ovest per n. 20 parcheggi adiacenti il viale pedonale parallelo al corso Einaudi – per sosta riservata a mezzi espositori del mercato natalizio. Gli organizzatori dell’evento forniranno a ciascun veicolo specifico “pass” identificativo riportante la targa del mezzo autorizzato.

8. E’ vietata la sosta veicolare in Corso Torino, sul margine destro della carreggiata in direzione Piazza Porta Torino a partire da metri trenta prima dell’intersezione con la suddetta piazza, per fermata autobus turistici al servizio della manifestazione.

9. E’ vietata la sosta veicolare in Corso Alessandria sul margine destro della carreggiata in direzione Piazza Primo Maggio a partire da metri trenta prima dell’intersezione con la suddetta piazza, per fermata autobus turistici al servizio della manifestazione.

10. E’ vietata la sosta veicolare in Via Artom negli stalli di sosta riservati ai bus a fianco dell’edificio del Movicentro verso piazza Marconi, per fermata autobus turistici al servizio della manifestazione.

11. Gli autobus di cui a precedenti punti 9, 10 e 11 successivamente alla discesa dei turisti potranno utilizzare come parcheggio per la sosta prolungata: piazza Gen. Cosma Manera (già Piazza d’Armi), via Cuneo (lato dx in uscita città) e l’area compresa tra le vie Gerbi e Atleti Azzurri Astigiani (in adiacenza al supermercato AUMAI). Si veda piantina allegata alla presente (All. B).

Fermo quanto sopra l’Ufficiale/Sottufficiale Responsabile di viabilità potrà intervenire operando gli eventuali aggiustamenti operativi sulla base di esigenze emergenti allo stato non prevedibili.

Nell’ordinanza viene precisate che

• I residenti nelle vie laterali al segmento di corso Alfieri interessato all’evento potranno accedere ed uscire dalle medesime.

• Si consiglia tuttavia, in particolare nel corso degli orari di attività della manifestazione, di utilizzare i veicoli esclusivamente in caso di necessità.