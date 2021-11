ACI e AC Asti lanciano sui social la campagna “Mi impegno” in occasione della Giornata in memoria delle vittime della strada 2021

Oggi è la Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada e ACI e AC Asti lanciano sui social la campagna “Mi impegno”. Ecco il manifesto con i principi per sensibilizzare gli automobilisti.

SALVARE MIGLIAIA DI VITE SI PUÒ: DIPENDE DA NOI.

Quando guido…mi impegno a:

1. Non guardare il telefono

2. Non correre, anche se ho fretta

3. Non bere alcolici

4. Allacciare cinture e seggiolini

5. Fare attenzione a ciclisti e pedoni

I testimonial a livello nazionale sono Massimiliano Rosolino, Antonella Palmisano, Ettore Bassi, Gianni Ippoliti, Linus, Maria Leitner, Gigi Miseferi, Antonio Giovinazzi e Vicky Piria.

Paolo Pinto, direttore di AC Asti, sottolinea: “La soluzione c’è: siamo noi. Basta una parola: rispetto. Per noi stessi, per gli altri, per le regole.”