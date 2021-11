Accordi sigle sindacali e Direzione Asl Asti, Nursing Up: “Ecco le tematiche urgenti al centro delle trattative”

Riceviamo e pubblichiamo.

In data 5 novembre la Direzione Generale aziendale, unitamente alle RSU e le sigle sindacali si sono confrontate su tematiche calde inerenti alcune urgenze non più differibili che riguardano i lavoratori e i loro diritti. Le trattative riguardano essenzialmente tre aree tematiche di cui sotto vi forniremo le soluzioni ottenute tramite accordi siglati.

FONDI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Sbloccati i fondi regionali (800.000 euro) da destinare in forma prioritaria per sopperire alla mancanza ormai cronica di personale sanitario per malattia, infortuni, pensionamenti, sospensioni, etc. La ripartizione economica di questi fondi prevede un compenso di euro 30/ora per i giorni feriali, 50 euro per i giorni di sabato, domenica, festivi e notturni. Con lo stesso fondo si è chiesto di provvedere al saldo delle stesse prestazioni aggiuntive eseguite per l’attività vaccinale nel mese di luglio. Nursing Up ha ribadito fortemente la necessità che questi fondi siano destinati in forma prioritaria, e non accessoria, per le prestazioni aggiuntive che ad oggi rimane la soluzione tampone primaria per sopperire all’emorragia di personale in atto. L’azienda provvederà nei prossimi giorni a generare il bando online per le adesioni volontarie.

PIANO REPERIBILITA’ 2022

E’ stato siglato l’accordo che stabilisce l’indennità di chiamata in aggiunta all’indennità di reperibilità passiva con un compenso economico totale di euro 36,16.

RISCHIO RADIOLOGICO

L’accordo siglato prevede che gli infermieri di Cardiologia-Emodinamica, visto l’alto rischio biologico da esposizione, siano inquadrati come lavoratori a rischio e quindi adeguatamente protetti, monitorati attraverso un piano che sarà a breve formulato con il fisico sanitario aziendale, in un’ottica di salvaguardia del personale operante in quell’area. Inoltre, al lavoratore che necessita di indossare la divisa, e quindi di usufruire dei locali spogliatoio, di ottenere il riconoscimento di 5 minuti per la vestizione e 5 per la svestizione. Certi delle nostre battaglie e della presenza costante nelle trattative aziendali che mirano al massimo riconoscimento del valore professionale degli operatori, oltre che alla loro tutela, Nursing Up si prepara ad altre imminenti trattative per il raggiungimento di altrettanti importanti obiettivi di cui vi terremo aggiornati.

Segreteria Nursi p As1L

