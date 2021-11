A Villanova D’Asti i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in piazza per la distribuzione dei cioccolatini della ricerca

Oggi, sabato 6 novembre, i volontari AIRC sono tornati in 1.200 piazze italiane, per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. Insieme ai cioccolati è stata offerta una Guida con informazioni sui traguardi raggiunti per la cura del tumore del colon e dei linfomi, oltre ad alcune ricette per realizzare piatti sani e gustosi. Dal primo novembre, inoltre, I Cioccolatini della Ricerca sono disponibili anche in 1.400 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it.

Nella foto i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato durante la distribuzione dei cioccolatini della ricerca a Villanova D’Asti.