A Vigliano d’Asti un week end tra fritto misto alla piemontese e camminata di San Martino

Continua il ricco autunno di attività della Pro Loco di Vigliano d’Asti con un altro imperdibile weekend: sabato 13 e domenica 14 novembre sono in programma il Fritto Misto alla piemontese e la camminata tra le colline delle balene, il tutto sempre nel massimo rispetto delle norme anticovid vigenti.

Ritorna il tradizionale appuntamento della Proloco di Vigliano d’Asti con la due giorni dedicata al Gran fritto misto alla piemontese sabato 13 novembre alle 20 e domenica 14 novembre alle 12,30.

La Pro loco servirà un ricco menù nel salone riscaldato della sede di Via Boglietto, nel centro sportivo G.B. Conti: Insalata russa, Gran fritto misto piemontese (bistecche di vitello e di pollo, fegato, cervella, polpette, salsiccia, amaretti, frittura dolce, mela, carote e bagnet) Cappelletti in brodo, Bunet e caffè. Il tutto a 24 euro, bevande e vini esclusi.

Sono disponibili ancora alcuni posti per sabato sera, la prenotazione è obbligatoria al 347 2740315.

Maggiori informazioni sul sito della Pro loco www.prolocodivigliano.it

Domenica mattina, 14 novembre, è in programma la camminata di San Martino sulle colline del mare alla scoperta della balena, il percorso è di circa 7 km.

Ritrovo ore 9 presso il centro sportivo G.B. Conti, partenza ore 9,30. In caso di pioggia domenica mattina la camminata non si effettuerà.

Prenotazione obbligatoria entro il 13/11 al 347 2740315.