A San Damiano d’Asti tutto pronto per la 10a Fiera del Tartufo: presente anche la troupe Rai di “Bellissima Italia”

E’ finita l’attesa a San Damiano d’Asti: dopo lo stop forzato dello scorso anno ritorna nel fine settimana la Fiera del Tartufo e Fiera dei Santi.

Si parte questa sera, sabato 6 novembre, con lo spettacolo teatrale “Il Battito del Bosco” alle ore 21 al Foro Boario: attraverso le vicissitudini di una giovane cercatrice permetterà ai più piccoli di comprendere che cosa significa davvero la ricerca del tartufo e quanta passione sia necessaria. Lo spettacolo è gratuito ed è organizzato dal Comune di San Damiano e dall’ATL Langhe Monferrato e Roero. La compagnia teatrale è la “inQuanto Teatro” di Firenze.

Domani, domenica 7 novembre, a partire dalle 9 in Piazza Libertà l’esposizione dei Tartufi e dei prodotti tipici locali, in piazza 1275 e piazza Giovanni XXIII l’esposizione di macchine agricole e il gran mercato commerciale nel concentrico.

In Baluardo Palestro Mostra e Mercato dei piccoli animali, mentre alle 10,30 sempre in Baluardo Palestro è prevista la ricerca simulata del tartufo.

Alle 11 in Piazza Libertà l’inaugurazione della Fiera e la Mostra Fotografica sui luoghi del tartufo presso la Galleria del Palazzo Comunale.

Dalle 12 in piazza Libertà Street Fodd con piatti al Tartufo a cura della Proloco di San Damiano d’Asti – Stand Gastronomico a cura del comitato Palio e la degustazioni di vini presso l’Enoteca Regionale Colline Alfieri.

Sempre alle 12 in Piazza Libertà la premiazione dei Trifulau

Alle 15 in Piazza Libertà l’esibizione degli Sbandieratori e Musici del Comitato Palio.

Ad impreziosire la giornata di domenica 7 novembre sarà ospite la troupe RAI del programma “Bellissima Italia” che vedrà proprio la fiera sandamianese protagonista della puntata. Il conduttore sarà Fabrizio Rocca che farà conoscere agli italiani l’eccellenza che la provincia di Asti offre.

Lunedì 8 a partire dalle 9 in Piazza Libertà l’esposizione dei Tartufi e dei prodotti tipici locali, in piazza 1275 e piazza Giovanni XXIII l’esposizione di macchine agricole e il gran mercato commerciale nel concentrico.

In entrambe le giornate in Piazza Stefanizzi sarà presente il Luna Park.

La Fiera del Tartufo di San Damiano d’Asti vedrà nel prossimo week end un’appendice con altri importanti appuntamenti tra cui la cerimonia di ringraziamento per la produzione del film documentario “The Truffle Hunter” con la presenza dei registi Michael Dweck e Gregory Kershaw a cui verranno consegnate le “Chiavi della Città”.