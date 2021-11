Ancora un’edizione di grande successo a San Damiano d’Asti per la Fiera Regionale del Tartufo, giunta alla sua decima edizione, a conferma del meritato riconoscimento a titolo nazionale ottenuto a partire dalla prossima edizione, quella del 2022.

Moltissime le persone che hanno visitato l’esposizione dei Tartufi e dei prodotti tipici locali, in piazza 1275 e piazza Giovanni XXIII l’esposizione di macchine agricole e il gran mercato commerciale nel concentrico, mentre in Baluardo Palestro era molto gli espositori per la Mostra e Mercato dei piccoli animali.

Molte le autorità intervenute all’inaugurazione ufficiale della Fiera tenutasi in piazza Libertà, che è stata seguita dalla premiazione dei Trifulau.

Il pomeriggio è stato animato dall’esibizione degli Sbandieratori e Musici del Comitato Palio.

Ad impreziosire la giornata la presenza della troupe RAI del programma “Bellissima Italia” che ha visto la fiera sandamianese protagonista della puntata. Il conduttore Fabrizio Rocca farà conoscere agli italiani l’eccellenza che la provincia di Asti offre.

Domani, lunedì 8 a partire dalle 9 in Piazza Libertà continua l’esposizione dei Tartufi e dei prodotti tipici locali, in piazza 1275 e piazza Giovanni XXIII quella di macchine agricole e il gran mercato commerciale nel concentrico.

Sarà ancora presente in Piazza Stefanizzi sarà presente il Luna Park.

La Fiera del Tartufo di San Damiano d’Asti vedrà nel prossimo week end un’appendice con altri importanti appuntamenti tra cui la cerimonia di ringraziamento per la produzione del film documentario “The Truffle Hunter” con la presenza dei registi Michael Dweck e Gregory Kershaw a cui verranno consegnate le “Chiavi della Città”.