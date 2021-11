Nizza entra nel vivo dei festeggiamenti della 504esima Fiera di San Carlo e lo fa in grande stile, attribuendo un meritato riconoscimento a chi ha profuso energie e sforzi per il servizio efficiente e puntuale del polo vaccinale Foro Boario, dove si è tenuta stamani la solenne cerimonia del premio Campanon.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco, Simone Nosenzo, che ha ringraziato tutti gli intervenuti e tutte le autorità presenti e ha sottolineato come è solo grazie all’impegno di tutti i premiati che si sti tornando poco alla volta alla normalità. A salire sul palco subito dopo sono stati il vice-presidente della Regione, Fabio Carosso, e l’assessore Marco Gabusi. “Complimenti a Nosenzo e alla sua squadra; è importante in un simile frangente avere il coraggio di organizzare manifestazioni ed eventi, ma senza dimenticare le misure corrette. Il mio grazie va dal profondo del cuore ai medici, agli infermieri e ai volontari” sono state le accorate parole di Carosso, che ha ceduto la parola a Gabusi: “La nostra provincia è stata una delle prime colpite a livello pandemico, ma adesso, grazie all’incessante lavoro svolto in questi mesi, sarà una delle prime a uscire dall’emergenza. Questo luogo è la dimostrazione della scelta vincente dell’operazione di vaccinazione capillare della popolazione, resa possibile dal magistrale lavoro di tutti coloro che hanno contribuito: è merito loro se abbiamo finito campagna vaccinale prima di altre grande realtà”.

È stata poi la volta del presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, che si è rivolto alla platea così: “Grazie a tutti voi, siete la forza di Nizza, dei paesi del circondario e della nostra provincia. La fiera di San Carlo di quest’anno diventa il simbolo della ripartenza e del riconoscimento di chi si è impegnato tanto e in silenzio e per questo motivo questa giornata è di gioia e di felicità: dobbiamo essere onorati di far parte della nostra comunità!”. È seguito l’intervento del direttore sanitario dell’asl provincia di Asti, Mauro Occhi, che ha ringraziato le amministrazioni e le associazioni di volontariato, con cui l’asl ha avuto una proficua collaborazione.

La decisione dell’assegnazione del premio è stata motivata dal presidente del consiglio comunale, Maurizio Martino: “Il premio Campanon viene tradizionalmente attribuito ai nicesi che si sono distinti nell’attività sociale a favore della comunità, ma quest’anno abbiamo deciso di estenderlo anche agli abitanti dei paesi del circondario, accomunati dallo zelo e dall’abnegazione del loro lavoro al Foro Boario”. L’eccezionalità della situazione che abbiamo vissuto, del resto, è testimoniata da un altro fattore: in più di 500 anni di storia della fiera, quella dello scorso anno è stata la prima edizione annullata.

Dopo una tavola rotonda che ha visto coinvolti la responsabile dei gruppi di volontariato, Patrizia Masoero, il referente dei medici di medicina generale, dott. Giovanni Calosso, la referente del gruppo infermieri, Chiara Boero, e la coordinatrice degli amministrativi asl della linea vaccinale, Maria Teresa Pattarino, si è passati al conferimento del premio. Sono stati più di 200 i premiati: ognuno di loro ha ricevuto una stampa di un dipinto di Massimo Ricci contenuto all’interno di una speciale cartellina confezionata dall’amministrazione. Qualche numero per concludere: all’interno del polo vaccinale del Foro Boario sono state 13 le associazioni di volontariato che si sono avvicendate nelle operazioni di organizzazione. Durante i circa 80 giorni di apertura le dosi somministrate sono state più di 25000, con punte di 600-700 dosi al giorno (dato ampiamente al di sopra delle 450 previste dallo stress test).