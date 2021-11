“A Natale regala un albero”: ecco l’idea di Protect Our Home

Sabato 20 novembre, insieme ai vivai Botto e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, in occasione della giornata dell’albero, Protect Our Home ha piantato un tiglio e un nocciolo nel parco di Bellavista.

In previsione di piantarne altri ed incrementare così questo prezioso bene comune, Protect Our Home ha pensato ad una nuova e lodevole iniziativa rivolta soprattutto alle famiglie: “A natale Regala un albero!”

Perché piantare un albero? Perché produce ossigeno, è alleato del clima, fornisce habitat, cibo e protezione a piante ed animali, pulisce aria e acqua, è un antidepressivo naturale e ci ripara da sole e pioggia.

“Potrete dargli un nome e se lo regalate ai vostri bimbi, potranno crescere insieme” dichiarano dall’associazione.

“Gli alberi verranno piantati ad Asti, al parco Bellavista. Con questo gesto si contribuirà a diffondere il rispetto e l’amore per la natura e l’impegno ad aumentare gli alberi in città. Nella zona del Parco c’è ancora uno spazio ampio e vuoto dove poter piantare degli alberi, in base alle prenotazioni e al tipo di albero ci si confronterà sempre con il Comune per effettuare un lavoro corretto e utile.” concludono.

Per informazioni: Protect Our Home Instagram