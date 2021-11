A Murisengo torna con un nuovo format la Fiera Nazionale del Tartufo

La Fiera Nazionale del Tartufo ritorna con un format rinfrescato e ridisegnato nel rispetto delle norme antiCovid e, soprattutto, nell’esaltazione degli elementi naturali e urbani caratterizzanti il borgo monferrino. Non più il grande padiglione coperto, ma una soluzione all’aperto con coperture parziali, valorizzata da interventi di architettura verde.

Protagonista assoluto della due giorni di fiera (14 e 21 novembre) sarà il Tuber Magnatum Pico o Tartufo Bianco declinato nelle sue diverse forme ed espressioni

Tartufi Bianchi e Tartufi Neri saranno messi in vendita in piazza della Vittoria dalle 8 alle 18). Tutti i tartufi verranno valutati dal CNST (Centro Nazionale Studi del Tartufo) prima dell’apertura della fiera e solamente quelli idonei potranno venire esposti e venduti. Il CNST garantirà la presenza durante l’intera giornata per eventuali consigli sugli acquisti. Alle 12 premiazione dei migliori esemplari in piazza della Vittoria da parte della giuria composta dal CNST. Premi in rapporto qualità/peso.

Oltre ai tartufi i visitatori potranno girare tra un centinaio di espositori di prodotti agroalimentari, enologici e artigianali in via Umberto I e piazza della Vittoria. Presenti stand di street food in piazzale IV Novembre e piazza Lavazza dalle 9,30 alle 18. Altre soluzioni ristoro (ristoranti e Circolo Ricreativo di San Candido) sono consultabili nella sezione “Mangiare&Dormire” sul sito www.fieradeltartufo.net.

Non solo enogastronomia, ma anche camminate naturalistiche guidate “Camminare il Monferrato” con partenza da p. Boario alle 14 e cultura con un doppio omaggio a Dante Alighieri (chiesa Madonna delle Grazie e della Neve di via Asti alle 15)

L’edizione 2021 si arricchirà di una pagina speciale di musica, parole e teatro dedicata al Sommo Poeta nel 700mo anniversario dalla sua morte (Musica e Parole a cura dell’Associazione Musicale InferNoTe/nella chiesa della Madonna delle Grazie e della Neve in via Asti) e (Casa degli Alfieri di Asti-Archivio di Teatralità Popolare/nella San Michele borgo antico).

“Dopo il fermo del 2020 causa pandemia, quest’anno la Fiera riprende con un nuovo format rinfrescato e ridisegnato nel rispetto delle norme antiCovid – spiega il sindaco Gianni Baroero –abbiamo ricercato soluzioni che privilegiassero spazi aperti e dinamicità di contesto. Nella piazza centrale, non più il tradizionale palatartufo, ma tanti grandi gazebo privi di pareti, per curiosare tra le bancarelle restando parzialmente al coperto. Anche per la parte gastronomica ci siamo mossi verso nuove soluzioni, sperimentando lo Street Food con prodotti pressoché totalmente a km0. Restano una garanzia gli stretti controlli sui tartufi da parte del CNST, così come la parte formativa/informativa dl Seminario dedicato. Insomma, una versione smart da vivere lentamente apprezzando la consueta dimensione a misura d’uomo e l’elevato target degli espositori. Tra le novità, uno spazio culturale, con due momenti dedicati a Dante Alighieri, per un’occasione che coniughi, sempre più, tradizione, cultura e paesaggio”.

Programma completo su www.fieradeltartufo.net