A Montegrosso la tradizionale “Festa del ringraziamento” di Coldiretti Asti

Si terrà domenica prossima, 21 novembre, dalle 10 a Montegrosso d’Asti la tradizionale “Festa provinciale del ringraziamento” di Coldiretti Asti.

Si tratta di una ricorrenza itinerante molto sentita dal mondo agricolo che, annualmente, tocca tutti i centri-zona dell’Associazione per rinnovare la gratitudine per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso.

Il programma prevede alle 10 il ritrovo e la colazione di benvenuto nella Chiesa di Santo Stefano in frazione Santo Stefano a Montegrosso d’Asti. Alle 11 il Saluto delle autorità e a seguire la Santa Messa nella parrocchiale di Santo Stefano. Alle 12 tradizionale benedizione dei mezzi agricoli e alle 13 la conviviale presso il Salone Comunale di piazza Saracco (piazza del Mercato). Accesso con Green Pass.

“Quest’anno più che mai, la Giornata del Ringraziamento sarà un appuntamento particolarmente atteso, per tornare ad esprimere gratitudine alla natura e al prezioso lavoro dei nostri agricoltori – dichiara il presidente Coldiretti Asti Marco Reggio – La pandemia ha inevitabilmente mosso e modificato le economie del comparto agricolo, portandoci a ricalibrare mercati, dinamiche ed equilibri. Fortunatamente, il settore primario continua a rappresentare la più grande certezza, in termini di sicurezza, qualità e attenzione della filiera alimentare. Un onere che, per gli uomini di Coldiretti Asti, significa impegno e priorità; un onore conquistato in decenni di passione e dedizione”.

“L’evento rappresenterà altresì un apprezzato momento di socialità, di incontro e di riflessione condivisa sullo sviluppo economico-sociale giusto e sostenibile a partire dal settore primario – prosegue il Direttore Coldiretti Asti Diego Furia – parimenti, una sarà gradita occasione per rinnovare riconoscenza ai nostri agricoltori, ai quali va l’altresì merito di essere attenti e instancabili custodi del creato”.