A Montegrosso d’Asti un ricco programma per la tradizionale Fiera del Tartufo

Saranno “Divini Incontri” quelli che si potranno fare a Montegrosso d’Asti il 27 e il 28 novembre in occasione della tradizionale Fiera del Tartufo, con degustazioni, presentazioni dei prodotti del territorio e tanto intrattenimento. Un programma che ha inizio proprio sabato 27 novembre con la speciale serata dedicata alla degustazione di vini Barbera, la produzione d’eccellenza di questo territorio.

L’evento “La Barbera d’Asti DOCG incontra…” propone infatti la quarta edizione della Degustazione Tecnica Guidata a cura dei sommelier AIS di Asti, che sarà anche un incontro perfetto tra vino, cucina e territorio: a partire dalle ore 20 nel salone polivalente di piazza Saracco saranno ben 11 i vini in degustazione, abbinati ai raffinati piatti tipici della tradizione. Una serata da non perdere, e da prenotare telefonando ai numeri 346.8433376 e 347.3326810 oppure via mail a info@comune.montegrossodasti.at.it (costo 25 euro, necessario il Green Pass o certificazione equivalente).

Parte invece domenica 28 novembre alle ore 10 in piazza Saracco la tradizionale giornata di Fiera, con il mercato dei prodotti tipici, gli stand gastronomici e, alle ore 12, l’esposizione e la premiazione dei tartufi. Alle ore 10.45 è poi prevista la quarta edizione di “Un montegrossese per tutti” e alle ore 11 la presentazione del libro per bambini “Il Chiassobosco” di Giorgia Lignana. Inoltre, per tutta la giornata sarà possibile ammirare la lavorazione della ceramica di Castellamonte a cura di Corrado Camerlo, e l’esposizione dei lavori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montegrosso d’Asti. La parte musicale sarà affidata invece alla banda “F. Gazza”, che sfilerà per le vie del paese, al gruppo folcloristico “Arliquata” e anche al duo “Simone&Gipo”.

Naturalmente, nei ristoranti del territorio comunale sarà possibile gustare il prezioso tartufo bianco monferrino e le altre specialità locali.

Per scaricare la locandina dell’evento clicca qui —->>>> LOCANDINA PROGRAMMA