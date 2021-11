A Dusino San Michele inaugurato il Locker digitale postale

Da oggi anche i cittadini di Dusino San Michele possono avere un ufficio postale a portata di mano, il primo in Piemonte, grazie al Locker digitale “Punto Poste Da Te”, installato a Dusino San Michele, in Corso Umberto I, 65 e inaugurato oggi.

Il servizio, totalmente gratuito, permette di gestire le spedizioni e i pagamenti comodamente da casa o dall’ufficio, a qualsiasi ora e tutti i giorni della settimana, in totale autonomia e velocità, facilitando così anche il rispetto delle norme di distanziamento interpersonale in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria.