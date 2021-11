A Castiglione d’Asti la cerimonia in ricordo di tutti i martiri delle guerre

Questa mattina a Castiglione d’Asti nell’ambito della festa del patrono San Martino si è celebrata la messa in ricordo dei Caduti di tutte le guerre e per pregare per la pace e la fratellanza universale.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Maurizio Rasero, il consigliere comunale Piero Ferrero, il gruppo di alpini e militari in congedo della zona di Asti e la popolazione. Al termine della celebrazione il decano dei giornalisti astigiani Luigi Garrone, già partigiano della divisione Monferrato Langhe, ha letto un discorso di ringraziamento e di ricordo per tutti i ragazzi morti durante gli ultimi conflitti mondiali tra le fila partigiane e in difesa dei civili prima nei conflitti e durante periodo della lotta di liberazione dai nazifascisti. Il parroco don Andrea che ha celebrato la messa ha ringraziato la popolazione e tutti i partecipanti. Una corona di fiori è stata deposta al monumento dei Caduti davanti al cimitero. Nel pomeriggio la giornata è proseguita con festa dei bambini e la merenda sinoira.