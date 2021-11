A Castagnole Monferrato doppio appuntamento: la Festa degli alberi e la Festa delle 75 primavere e pussa

Domenica 21 novembre nei giardini della piazza di Castagnole Monferrato, si svolgerà la Festa degli Alberi, in collaborazione con l’Associazione Onlus L’Albero Gemello presieduta dal dott. Alberto Testa pediatra dell’ospedale Regina Margherita di Torino nonché promotore dell’iniziativa di mettere a dimora ogni anno durante la festa degli alberi, un albero per ogni nato dell’anno.

A Castagnole verranno messi a dimora nuovi castagni per ogni bimbo nato nel 2020, verrà inoltre consegnata ai genitori una bottiglia di vino ruchè nel rispetto della vecchia tradizione delle campagne monferrine. La bottiglia sarà personalizzata con un’etichetta disegnata dai bambini del plesso scolastico scuola primaria elementare e media del territorio e più votata nell’ambito del tema concorso “Profumo di Ruchè”.

Sempre durante la giornata, si svolgerà presso la tenuta La Mercantile la tradizionale Festa delle 75 primavere e pussa dedicata a tutti gli over 75 residenti in Castagnole Monferrato, i settantacinquenni dell’anno in corso verranno premiati con una medaglia ricordo.

Dopo la consegna delle medaglie e l’aperitivo seguirà il pranzo offerto dalla Pro Loco a tutti gli anziani residenti.

Questa giornata di festa sarà allietata dalle note della banda musicale di Castagnole Monferrato “La Munfrinota” e dalla commedia “Storie di una volta” interpretata da una compagnia teatrale amatoriale del territorio astigiano.

Programma giornata

Ore 10,00 – Santa Messa.

Ore 10,45 – Festa degli alberi con messa a dimora di un albero per bambino nato nel 2020 nel bosco dei castagni;

Ore 11,45 – Consegna medaglie ricordo Leva 1945-1946 presso il Salone di Tenuta La Mercantile

Ore 12,15 – Aperitivo

Ore 12,30 – Pranzo presso il Salone di Tenuta la Mercantile

Ore 15,30 – Spettacolo teatrale “storie d’a vota”