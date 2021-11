A Casalborgone l’escursione sull’Anello del Bosco del Vaj

Domenica prossima, 28 novembre, è in programma un evento organizzato da Cammini DiVini di Augusto Cavallo, Guida Escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking: la camminata Casalborgone – Rul verda – Grande faggio. Percorso ad anello di km 13 circa – dislivello + 600 m (4,5 ore a piedi). Difficoltà media. Attrezzatura consigliata a tutti i partecipanti: calzature sportive, abbigliamento comodo e una scorta d’Acqua. Rientro previsto per le ore 13,30.

Il ritrovo per tutti è a Casalborgone (TO), l’appuntamento è a partire dalle ore 8,00 per le iscrizioni nell’area del distributore Tamoil (exSS458 km 6.016. 10020 Casalborgone ), chiusura iscrizioni alle 8,45 e a seguire spostamento in auto fino al punto di partenza prevista per le 9,00.

L’escursione prevede l’attraversamento della Riserva Naturale del Bosco del Vaj, rimanendo immersi nella natura più incontaminata. Lungo il percorso si troverà uno dei pochi esemplari in Piemonte di Rul Verda (Quercus Crenata o Cerro Sughera) e il Grande Faggio. Seguendo gli stretti sentieri si salirà al Bric del Vaj fino alla grande croce di pietra per poi scendere tra i boschi di castagni e ritornare al punto di partenza.

N.B.: come sempre è necessaria la prenotazione – green pass necessario per il pranzo

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

Augusto – tel. 339 4188277- mail: augusto.cavallo66@gmail.com

