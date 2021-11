A Belveglio schizza il tasso di positivi e il sindaco annulla la sagra della bagna cauda

Il Covid non demorde e anche in alcuni paesi dell’Astigiano l’incidenza del virus incomincia a farsi preoccupante.

Lo dimostra Cristian Vercelli, sindaco di Belveglio, in un lungo post su Facebook, dove spiega le ragioni che hanno portato all’annullamento dell’annuale sagra della bagna cauda.

Il paese del Sud Astigiano infatti al più alto tasso di positivi sulla popolazione di tutta la provincia: 11 positivi su poco più di 300 persone. Una situazione così diffusa che ha portato all’ isolamento e alla quarantena anche molti volontari che avrebbero dovuto servire alla sagra in programma in questi giorni.

“Nemmeno nel 2020 si era raggiunta la doppia cifra di cittadini positivi contemporaneamente presenti sul territorio – si legge nel post Facebook del primo cittadino – oltre ad un problema di irreperibilità di volontari disponibili, la nostra è una scelta in cui ha prevalso il buonsenso: non può esserci un clima di festa e di convivialità quando ancora prevale la paura del contagiou. Nessuno di noi si aspettava una ripresa così repentina e tenace del virus, continua il sindaco, avendo quest’anno il vaccino come difesa. Dispiace immensamente essere di nuovo nelle condizioni di dover rinunciare ad una festa, ma crediamo che la salute e la serenità delle persone debbano prevalere su tutto”.