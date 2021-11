“5a Giornata Mondiale del Motorismo Storico” patrocinata dall’Automobile Club di Asti

L’Automobile Club di Asti è tra gli Enti patrocinanti della 5a Giornata Mondiale del Motorismo storico. Istituita nel 2017 e dedicata all’importanza della presenvazione dei valori legati alla conservazione e al recupero dei veicoli storici.

La ricorrenza è celebrata il 16 novembre di ogni anno, in coincidenza con l’anniversario della nascita di Tazio Nuvolari, mitico e poliedrico campione mantovano scelto come personaggio di riferimento dell’iniziativa, in virtù della sua notorietà a livello mondiale.

Ogni anno un tema diverso per favorire il senso di condivisione per la passione comune per il motorismo storico nonchè per difendere e valorizzare il contenuto storico e culturale insito nei veicoli storici.

Quest’anno il tema conduttore della 5a GMMS è “Il Motorismo Storico come fattore di orientamento professionale” e le iniziative e gli eventi collegati alle celebrazioni sono molteplici. In collaborazione con l’Automobile Club di Novara sono previsti collegamenti in videoconferenza dalla città di Galliate il 16 novembre alle ore 15.

Interverranno all’evento Vittorio Cocito Presidente Automobile Club Novara, Ennio Cusaro Vice Presidente Automobile Club Novara ed esperto di auto storiche, Marco Mottini Consigliere Automobile Club Novara ed esperto di auto storiche e Giorgio Fiorenza Esperto restauratore di auto storiche. Invitati il Sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio e l’Assessore alla Cultura Daniela Monfroglio.