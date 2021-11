21.811 vaccini contro il covid comunicati oggi in Piemonte, tra cui 16.265 terze dosi

Sono 21.811 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.466 è stata somministrata la seconda dose, a 16.265 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.959.710 dosi, di cui 3.036.137 come seconde e 554.781 come terze, corrispondenti al 97% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

TERZA DOSE: SLOT DISPONIBILI IN COSTANTE POTENZIAMENTO

Le agende vaccinali delle aziende sanitarie piemontesi sono in costante potenziamento alla luce del grande numero di richieste e prenotazioni che si stanno registrando in questi giorni, dopo le nuove disposizioni nazionali da parte del Governo (con l’ampliamento delle platee che possono accedere alla terza dose e di quelle che hanno l’obbligo vaccinale, la riduzione della durata del green pass da 12 a 9 mesi e l’introduzione del super green pass).

Per coloro che non dovessero trovare subito uno slot disponibile sul portale www.ilPiemontetivaccina.it si ricorda che il sistema provvede quotidianamente a introdurre nuove possibilità di appuntamento.