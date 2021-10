WhatsApp, Facebook e Instagram down: se non funzionano non è colpa del vostro telefono

Da pochi minuti le popolari piattaforme WhatsApp, Facebook e Instagram sono fuori servizio. Se anche voi avete qualche problema, non è il vostro telefono o la linea internet che non funziona ma sono proprio i tre social che non sono raggiungibili.

Su Twitter sono già diventati virali gli hashtag #whatsappdown #facebookdown #instagramdown con segnalazioni che giungono da diverse parti del mondo.