Villafranca d’Asti dedicherà una targa in Sala Consiglio al cittadino onorario Milite Ignoto

Gli alunni delle scuole parteciperanno giovedì, a Villafranca e Baldichieri, alle cerimonie del IV novembre messe a punto dalle Amministrazioni Comunali dell’Unione Colli del Monferrato.

La ricorrenza a Villafranca coinciderà con l’attribuzione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, dando così attuazione alla delibera approvata, ad aprile, dal Consiglio Comunale per il centenario della traslazione all’Altare della patria (Roma 4 novembre 1921).

Una targa, realizzata per l’occasione, sarà mostrata alla popolazione dopo la deposizione di una corona alle lapidi dei caduti, alle 10,20 sotto i portici del Municipio, e il discorso del sindaco Anna Macchia. I ragazzini leggeranno le loro riflessioni; seguirà la benedizione in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

La targa sarà affissa nella sala del Consiglio Comunale, riconoscendo nel Milite Ignoto un “esempio di sacrificio, simbolo di unità e monito di pace”.

La commemorazione dei caduti di tutte le guerre avrà un momento ufficiale, alle 10, all’ingresso del Cimitero Comunale dove, alla presenza delle autorità e delle associazioni combattentistiche, gli alpini deporranno una corona ai cippi e inaugureranno una grande croce da poco restaurata.

A Baldichieri il ritrovo di autorità, penne nere e alunni delle scuole è fissato per le 10,30 in piazza Romita. Da qui il corteo raggiungerà la lapide intitolata a Faustino Novara e renderà omaggio al partigiano della 16ª Brigata Perotti, VI Divisione Langhe impiccato a 28 anni, nel settembre 1944, su ordine tedesco per rappresaglia.

Successivamente con il discorso del sindaco Gianluca Forno si renderà onore ai caduti al Parco della Rimembranza e verrà data la parola ai ragazzini. Al termine, alle 11,15, messa nella chiesetta di San Secondo.

