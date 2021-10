“Viaggio intorno all’albero”: al Teatro Balbo di Canelli tra natura, teatro e letteratura

Domenica 24 ottobre 2021, alle ore 17 presso il Teatro Balbo di Canelli, avrà luogo l’evento “Viaggio intorno all’albero: emozioni tra letteratura, teatro e natura”. Un percorso multiforme, nato dalla collaborazione fra le prof.sse Elena Capra e Silvia Rizzola con il maestro Romano Terzano, promotore dell’iniziativa.

L’incontro, organizzato dall’Unitre – sezione di Canelli e dalla Biblioteca G. Monticone, in collaborazione con le associazioni Valle Belbo Pulita e Memoria Viva, sarà un viaggio che attraverso letteratura e scienza, curiosità ed immagini, con ritmo e leggerezza ci porterà al cospetto degli alberi. Riscopriremo la loro bellezza, ne ricorderemo il valore simbolico e li riconosceremo, ancora oggi, come luogo prediletto nel quale rifugiarsi. Non mancheranno simpatiche curiosità, buone pratiche che stimolano a vivere in modo ecosostenibile e un finale a sorpresa con l’attrice Lorenza Zambon.

L’ingresso è libero e sarà rispettata la normativa vigente in materia Covid.