Verso una mobilità autonoma: corso di formazione con l’Apri Asti

L’associazione Apri di Asti, con il supporto del CSVAA, propone un corso di formazione dal titolo: “Verso una mobilità autonoma tra insidie e fiducia”. Destinatari sono i non vedenti, gli ipovedenti, assistenti, familiari e volontari dell’associazione. Formatrice, sarà la Barbara Venturello, assistente sociale e libera professionista.

Obiettivi sono: incentivare e promuovere momenti di confronto e di formazione per migliorare la convivenza e la inclusione anche all’interno del gruppo che mobilita la sezione.

Gli incontri gratuiti si svolgeranno per quattro lunedì (18-25 ottobre e 8-15 novembre) dalle 16 alle 18 e saranno sia in presenza (circolo Nuovo Nosenzio via Corridoni 51 ad Asti) e sia via Zoom. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per informazioni: 3333621074; asti@ipovedenti.it