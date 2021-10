“Vecchie e nuove r-esistenze: ancora Riconnessioni_2″: Gianni Oliva racconta il Castello di Cisterna

Proseguono con “Vecchie e nuove r-esistenze: ancora Riconnessioni_2”, gli appuntamenti promossi da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di S. Damiano, Museo di Cisterna con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Lunedì 11 ottobre 2021, ore 21- al Castello di Cisterna d’Asti, Gianni Oliva presenterà “Castelli piemontesi. storia di castelli e di genti piemontesi. Vol. 3″ (Biblioteca dell’ immaginario). Dialogherà con l’autore la dott.ssaTiziana Mo.

Il volume fa parte della della collana “Città disegnate e raccontate” e la presentazione si inserisce all’interno del progetto “Mappe reali/mappe emozionali” dell’ I.C. di San Damiano.

“Lotte fratricide, scorrerie, guerre e pestilenze, atti nobili e ignobili dentro e fuori le mura dei castelli piemontesi. Qui si narrano le vicende e le storie di Casaleggio Boiro, Casale, Castelnuovo Bormida, Lerma, Rocca Grimalda, Cisterna, Costigliole, Incisa Scapaccino, Passerano, Cerrione, Gaglianico, Roppolo, Vigliano”.

Sarà un modo per conoscere meglio la storia del Castello di Cisterna d’Asti ancora pieno di misteri da svelare.

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti, aperti a tutte le persone interessate e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Per le iscrizioni (entro l’11/10/2021) compilare il modulo al link:

https://forms.gle/JLwKKBkXfqhGgDTU8

Gli organizzatori garantiscono tutte le misure di sicurezza ai partecipanti che dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro. Per partecipare sarà necessario esibire il proprio Green pass.

Per informazioni scrivere a: polocittattiva_formazione@icsandamiano.it