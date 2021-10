Un weekend con lo “IEM Music Institute” tra masterclass e concerti per la cantautrice jazz Serena Brancale

Lo IEM Music Institute organizza due eventi di forte richiamo che vedono protagonista Serena Brancale, cantautrice di fama nazionale.

Dotata di una voce scura e versatile, con la sua creatività attraversa funk, jazz e R’n’B strizzando l’occhio al rap ma senza mai dimenticare i moderni suoni dell’elettronica. Dotata di una forte inclinazione nel valicare confini sonori, la cantante riesce fisiologicamente a “manipolare” con grande disinvoltura i diversi generi attraverso le sue inedite composizioni.

Sono il 6 e 7 novembre 2021 le date da segnare sul calendario: riprendono gli eventi dello IEM con due appuntamenti aperti a tutti (musicisti, cantanti e appassionati desiderosi di apprendere o semplicemente conoscere ed ascoltare un artista di rara bravura e raffinatezza).

Sabato 6, presso la sede dello IEM Music Institute (Via G. Maggiora 7/C) avrà luogo la Masterclass “Frittura creativa”: un’intera giornata (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20) di lezione su utilizzo della loop station ed esercizi di songwriting. Tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di esibirsi con un proprio brano. I posti disponibili sono limitati, per partecipare è obbligatoria la prenotazione presso la segreteria IEM al 3518556550 o tramite email a info@iemusica.it.

Domenica 7 novembre, presso FuoriLuogo alle ore 21 (Via Govone, 15) Serena Brancale si esibirà nel suo one woman show dal titolo “SoulA”.

Nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo ancora più creativo e scatenato. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione con le stesse modalità riportate sopra.