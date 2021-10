Un inizio di novembre ricco di eventi e con vista sul Natale per la Cooperativa della Rava e della Fava

Un avvicinamento al Natale in casa Rava e Fava con l’avvio della 6° edizione del Concorso rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado:’ Pensieri di pace per un Natale di Fratellanza’; per le scuole dell’Infanzia ed Elementari si raccolgono poesie, scritti, disegni, ricette e manufatti con materiale riciclato e/o naturale su come viene festeggiato il Natale nelle diverse parti del Mondo; per scuole secondarie e superiori si punterà ad arti visive, poesie, stories da condividere sui social su ‘Natale, bellezza e dignità’. C’è tempo fino al 24 dicembre : i lavori verranno esposti in Bottega di via Cavour 83 sull’Albero di Madre Terra ed è prevista la premiazione ai primi di gennaio 2022.

Sabato 6 novembre al NaturaSì di piazza Porta Torino giornata-incontro con la Pasticceria Manzi di Lecco dedicata alla loro produzione dolciaria rigorosamente bio e venerdi’ 12 novembre al mattino per Bio Tipico Locale incontreremo i panettieri de Il Forno ‘Nuovo & Antico’ di Alessandria che presenteranno la propria produzione bio di pani di cereali diversi sia in versione salata che dolce con frutta secca.

Alla bottega di via Cavour per Aspettando Asti Benessere 2022 due sabati dedicati alle erboristeria: sabato 6 presenteremo le tisane ayurvediche Yogi Tea ed il 13 novembre le tisane funzionali dalla montagna della Cooperativa Valverbe della Valle Varaita.

Fino al 14 novembre alla bottega prosegue la promo Mascao, per conoscere e provare il cioccolato Altromercato : con l’acquisto di tre tavolette in omaggio una tavoletta fondente 70%.

Proseguono a novembre le attività dell’Associazione- partner ‘Luna di Mamme’ con sede in via Radicati 2 ad Asti: per essere aggiornati seguire la loro pagina facebook.

Giovedì 11 novembre secondo incontro del ciclo Finanz(i) cosa? a Torino in via Baltea 3 a cra della Cooperativa Mag 4 Piemonte sul tema : ‘ Recovery PlanET voi la malattia, noi la cra con Stefano Risso della Società della Cura; prenotazioni a info@mag4.it

NOVEMBRE PRIMA QUINDICINA 2021