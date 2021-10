Un fine settimana intenso per i riconoscimenti a Ponzano e al Monferrato

La politica della bellezza paga. E per Ponzano Monferrato è stato un fine settimana ricco di soddisfazioni.

Il sindaco Paolo Lavagno è stato a Pistoia per la consegna nei Vivai Vannucci del premio Angelo Tosi (ideato dalla vulcanica mente di Agostino Giusto) al professor Marco Devecchi, presidente dell’Osservatorio per il paesaggio del Monferrato e Astigiano. Sabato, invece, a Bologna, in occasione dell’incontro dei Comuni Fioriti è andato al Comune il diploma speciale sulla comunicazione verde.