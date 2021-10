Tv, iniziata la rivoluzione digitale: cosa fare per continuare a vedere tutti i canali

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel mese di luglio, ha predisposto una modifica al calendario nazionale dei lavori del passaggio della tv digitale terrestre in Italia dallo standard DVB T al nuovo DVB T2.

Dal 20 ottobre 2021 è iniziato lo Switch-off tv di 15 canali tra Rai e Mediaset che potrebbero non essere più visibili dai televisori.

Per la Rai potrebbero risultare invisibili: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola

Per Mediaset invece potrebbero risultare invisibili: TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

I canali Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News 24 invece si continueranno a ricevere temporaneamente su tutti i televisori.

“Il motivo della «scomparsa» dei canali – commenta Marco Bosticco Presidente Provinciale e Regionale di Confartigianato Antennisti – è semplice, in quanto da oggi sono visibili solo in Hd, ovvero l’alta definizione, chi ha un televisore o un decoder compatibili dovrà solamente risintonizzarli: procedura che in questo periodo di cambiamento magari sarà necessario fare anche più volte“.

“Inoltre, per sapere se il proprio televisore o il proprio decoder sono compatibili con l’Hd – continua Bosticco – basterà sintonizzarsi su un canale in alta definizione come 501 (Raiuno Hd), 505 (Canale 5 Hd) o 507 (La7 Hd). Se sarà possibile ricevere anche solo uno canale per continuare a vedere i canali oscurati sarà sufficiente risintonizzare il tv (ammesso ovviamente che non ci siano problemi all’antenna), se l’apparecchio non ha problemi di ricezione, al termine della ricerca sarà creata una lista di canali ordinata“.

Il passaggio all’Hd (o più precisamente il passaggio dalla codifica Mpeg-2 all’Mpeg-4) è solo il primo passaggio tecnologico che vedrà protagonista la Tv. “Per il Piemonte il passaggio all’Mpeg-4 è previsto per il prossimo mese di gennaio, – precisa Bosticco – con il secondo, e più importante, si passerà dal sistema Dvb-T al Dvb-T2, il vero e proprio nuovo digitale terrestre, e tutti i vecchi canali saranno «spenti» a favore dei nuovi“.

Un televisore compatibile con l’Hd quindi non è detto che lo sia anche con quest’ultimo. Sarà necessario quindi adeguare il televisore o il decoder, ma c’è tempo: il processo di spegnimento dei vecchi impianti avverrà gradualmente e sarà definitivo nel 2023.

Per sapere se i dispositivi sono già pronti si deve procedere con la verifica di due canali di test, il 100 per la Rai e il 200 per Mediaset. Se nei canali appare il cartello «Test HEVC Main10» il Tv o il decoder sono compatibili anche con il nuovo digitale terrestre e non ci sarà bisogno di sostituirli. L’importante, nell’eseguire il test, è che si vedano correttamente Raiuno sul canale 1 e/o Canale 5 sul quinto canale.

Se infatti non si ricevibili correttamente i canali tradizionali non si vedranno neanche quelli di test. Anche qui il consiglio è di risintonizzare Tv o decoder ed eseguire di nuovo il controllo.