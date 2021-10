Tragedia ad Asti, tredicenne muore soffocato intrappolato nel divano letto

Un tragico incidente domestico ha causato la morte di un giovanissimo ragazzo ad Asti.

Dalle prime informazioni un tredicenne di origini senegalesi è morto soffocato dopo essere rimasto intrappolato in un divano letto; la causa dell’incidente sarebbe una molla difettosa che ha fatto chiudere il letto senza che il giovane potesse fare nulla per liberarsi. In quel momento si trovava da solo in casa, a trovarlo incastrato nel divano letto è stato il cugino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il ragazzo dal letto, il personale del 118, il medico legale e i carabinieri sia della sezione Radiomobile sia della Sezione Operativa.

La salma del giovane è a disposizione dei familiari su disposizione dell’autorità giudiziaria.