A novembre torna la Fiera Nazionale del Tartufo di Montechiaro d’Asti: tutto pronto per la 33esima edizione

L’Amministrazione Comunale di Montechiaro d’Asti, in collaborazione con Proloco e Comitato Palio, organizza per domenica 7 novembre la 33^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco dopo la forzata interruzione del 2020.

Visiterà, tra gli altri, la Fiera di Montechiaro dalle ore 11 l’attore ed autore Massimo Boldi apprezzato protagonista di innumerevoli film sia televisivi che cinematografici simpaticamente conosciuto con il soprannome di Cipollino. Nella sua lunga carriera ha vinto 11 Telegatti e il suo ultimo lavoro cinematografico è “In vacanza su Marte” per la regia di Nini Parenti.

Nel pomeriggio di domenica 7 novembre spettacolo del comico “Carmine Faraco”, direttamente da Colorado, che allieterà la “Curva Street Band” ed i “Cantavino”. Già tutto esaurito al pranzo della Pro Loco nel cinema comunale con posti limitati e ridotti, mentre i Ristoranti registrano ancora qualche posto. Ci sarà la possibilità nei Bar ed alla Pro Loco di pranzare con piatti da asporto.

La manifestazione, presentata da Piero Montanaro si svolgerà interamente su Piazza del Mercato e Piazza della Pace, che rispecchiano al meglio gli standard per svolgere una Fiera “in sicurezza” secondo i protocolli Anti Covid. Verrà installato un grande padiglione aperto sui lati sull’attuale “gioco del tamburello a muro”, dove troveranno posto le bancarelle di prodotti tipici. In Piazza della Pace, invece, verrà installato un “Palatartufo”, altra struttura, dove si svolgerà la mostra mercato dei tartufi e la premiazione. La Fiera si svolgerà quindi anche in caso di maltempo.

Non potranno accedere persone sprovviste di “Green Pass” o con temperatura superiore ai 37.5°; vigerà l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e verrà monitorato il flusso e la presenza delle persone all’interno dell’area.