Terzo posto per l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato al concorso nazionale “Fotonica in gioco”

Domenica scorsa, 3 ottobre, con la cerimonia di premiazione del gioco da tavolo dell’anno, l’ex 2 BL – ora 4AL – dell’Istituto Pellati di Nizza ha visto l’epilogo del concorso nazionale “Fotonica in gioco” a cui aveva partecipato nel 2020 coordinata dalla prof.ssa Giuseppina Bogliolo.

“Abbiamo terminato il prototipo negli ultimi giorni di febbraio 2020 , quelli prima del lockdown: i ricordi legati a quei momenti ed al gioco sono speciali ed indimenticabili perché dopo tutto è cambiato” ricorda Simone.

Per Edoardo l’attesa dell’esito del concorso è stata lunga ma carica di pathos: “Per la prima volta il nostro istituto ha partecipato alla progettazione e realizzazione di un gioco da tavolo, per di più di tema scientifico! Un’esperienza unica e non vedevamo l’ora di sapere come era andata!”

Alchicromia, il gioco dell’Istituto, si è aggiudicato il 3° posto ricevendo la premiazione dal dott. Fabio Chiarello, coordinatore del concorso, che ha dichiarato “si tratta di un gioco che ci parla di laser, specchi, reazioni chimiche e decadimenti nucleari“.

L’Istituto ha ricevuto anche i complimenti della dott.ssa Roberta Ramponi, direttrice dell’Istituto di Fotonica e nanotecnologie, che ha dichiarato: “faccio i complimenti a tutti i partecipanti alla 3° edizione del concorso. Ci hanno saputo stupire con la loro creatività e la loro capacità di dare contenuti scientifici a giochi belli e divertenti“.

Di seguito il video della conclusione del Premio Archimede 2021 con votazione della giuria internazionale e proclamazione dei vincitori