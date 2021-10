Tempo di cioccolato alla Bottega Rava e Fava di Asti

Dal 27 ottobre e fino al 14 novembre alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti è tempo di cioccolato ed in particolare dell’articolata linea di tavolette di cioccolato Mascao a marchio Altromercato.

Sarà l’occasione per presentare il nuovo ecopack in carta, con involucro compostabile, senza plastica ed alluminio. Per produrre Mascao si utilizzano pregiate fave di cacao dall’ America Latina e zucchero integrale Mascobado delle Filippine : filiere equosolidali e sostenibili per i piccoli produttori coinvolti.

La gamma di gusti è ottimamente assortita con alcune ricette uniche : al latte, latte con nocciole intere e latte con caramello e sale; linea fondente al 70% , all’85%, integrale alle fave di cacao, alla quinoa e riso , alla menta, all’arancia, al melograno, al caffè arabica, alle nocciole intere, allo zenzero e limone , al pepe e curcuma e per terminare con al latte di cocco.

In questa quindici giorni è il momento giusto per scoprire tutta la linea Mascao : con l’acquisto di tre tavolette si avrà in omaggio un cioccolato fondente al 70%.

PROMO MASCAO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021