Anche la Lega astigiana esprime la sua condanna verso i fatti accaduti a Roma.

“Solidarietà alla CGIL da tutta la Lega astigiana per i gravissimi ed inaccettabili episodi avvenuti a Roma, violenza e squadrismo non possono essere tollerati e gesti di questo tipo avranno sempre la nostra ferma condanna” è quanto dichiara il Commissario Provinciale della Lega On. Andrea Giaccone.