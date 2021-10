Senza glutine ma con tanto gusto alla Caffetteria Al Conte Verde di Asti

Pausa pranzo e colazione senza glutine? Alla Caffetteria Al Conte Verde di Asti si può con prodotti eccezionali ed un gusto che neanche vi parrà vero di mangiare gluten free. Non ci credete? Andate a provare a fare colazione da Paola Bertone, che vi aspetta in Via Conte Verde 80, con una scelta di prodotti di altissima qualità e dal gusto incredibilmente speciale.

Già, perché spesso si associa al “senza glutine” una cucina dal sapore diverso, per certi versi mortificato. Invece non è così. Assaggiando una fetta di crostata, ad esempio, non vi renderete assolutamente conto che è fatta con farine senza glutine, ma resterete catturati dal gusto coinvolgente, con il ricordo che andrà alle più classiche delle crostate alla marmellata della tradizione delle nonne.

Per la colazione, alla Caffetteria Al Conte Verde, fino al 29 ottobre c’è una promozione con quattro brioche senza glutine a soli 9,50 euro invece di 14 euro. E poi ci sono i gustosi panini, tutti rigorosamente a misura di celiaci, per non dover rinunciare ad una pausa pranzo sfiziosa.

Anche il Natale della Caffetteria Al Conte Verde sarà all’insegna del gluten free, con tanti prodotti a km zero o di eccellenze italiane come idee regalo.

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878