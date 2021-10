Scuola: ultimi giorni per studiare all’estero con Intercultura

Ultimi giorni per iscriversi alle selezioni di Intercultura per i programmi all’estero e le borse di studio dell’anno scolastico 2022-23. I programmi dell’Associazione senza fini di lucro, che dal 1955 opera in Italia e in tutto il mondo attraverso la rete AFS Intercultural Programs, sono rivolti a ragazzi nati prioritariamente tra il 1 luglio 2004 e il 31 agosto 2007 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito di Intercultura fino al 10 novembre 2021.

Anche per quest’anno il bando di concorso prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura attraverso il proprio fondo dedicato a questo scopo. In aggiunta, sono disponibili altre centinaia di borse di studio grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni. L’elenco è disponibile all’indirizzo www.intercultura.it/borse-partner.

I volontari di Asti hanno organizzato un incontro per la presentazione dei programmi presso il Foro Boario di Nizza Monferrato, in piazza Giuseppe Garibaldi, alle 16. Come da direttive nazionali, per accedere all’evento sarà necessario presentare il GreenPass in corso di validità.

L’incontro nicense per la presentazione dei programmi sarà occasione di presentazione delle borse di studio della Fondazione Intercultura e delle figure istituzionali e private che condividono il progetto dell’associazione, tra i quali la Banca di Asti, la Fondazione CRT, la Fondazione della Compagnia di San Paolo e, in blocco unico, Fondazione Agnelli, Fondazione UniCredit e Fondazione Cav. Pesenti, che hanno indetto quindici borse di studio per studenti iscritti a istituti tecnico-professionali in Piemonte, Lombardia e Campania.

Già in queste prime settimane di apertura del bando di concorso Intercultura ha registrato un grande interesse da parte di studenti e famiglie di aprirsi a un percorso di formazione internazionale. Il numero di iscritti al bando di concorso è il 15% in più rispetto al 2019, ovvero prima dello scoppio della pandemia e Intercultura prevede più di 6000 iscrizioni alla scadenza del concorso il 10 novembre.

Per informazioni basta collegarsi al sito www.intercultura.it dove è possibile scaricare il bando di concorso 2022-2023 e mettersi in contatto con i volontari presenti in 159 città italiane. Sono consultabili sempre sul sito anche le date di tutti gli appuntamenti in presenza e online con i volontari e gli ex partecipanti ai programmi di Intercultura.