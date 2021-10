“Scatti di poesia”: versi e immagini nella nuova iniziativa dell’Apri Asti

L’associazione APRI ASTI, in collaborazione con l’Associazione Culturale Amici della Lucania, Asti e Provincia, e il sostegno del CSVAA, promuove una mostra in cui si raccolgono poesie accompagnate da foto.

L’iniziativa è stata denominata “Scatti di poesia”. Tutti coloro che sono interessati a partecipare, possono inviare un massimo di 3 poesie (file word, carattere Times New Roman minimo 18), con relative foto. Le immagini (formato word o jpeg) devono essere scattate dall’autore o anche da un fotografo, ma non devono essere tratte da siti preposti.

Il tema delle poesie è libero e i formati delle immagini che le accompagneranno, possono essere in A5, A4 o A3.

Le opere vengono concesse gratuitamente dall’autore. La scadenza per l’invio del materiale è prevista per il 15 novembre. Si accettano un massimo di 50 poesie, verrà rispettato l’ordine di arrivo. Testi e immagini dovranno essere inviate a: a.boero@studioboero.it, 3290274134

Le opere saranno esposte in una mostra collettiva, che rimarrà aperta al pubblico dal 18 al 22 dicembre, presso il Circolo Nuovo A.Nosenzo, via Filippo Corridoni, 51 Asti. L’inaugurazione è prevista per sabato 18 dicembre, alle 16.

I visitatori potranno, ad offerta libera, acquistare gli elaborati esposti. Il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza e verrà acquistato del materiale didattico per le scuole che ne faranno richiesta.

Orario mostra: sabato 18 dicembre, dalle 16 alle 21; domenica 19 dicembre, dalle 9:30 alle 13: lunedì e martedì, 20 e 21 dicembre, dalle 9:30 alle 15.

Info: 3333621074, 3391232902