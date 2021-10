San Damiano si prepara alla Fiera del Tartufo, in programma il 7 novembre

E’ stato presentato dal sindaco di San Damiano Davide Migliasso e dall’assessore alle manifestazioni Flavio Torchio il programma della decima edizione della Fiera del Tartufo, che per l’ultima volta avrà la qualifica di regionale. Nel 2022, infatti, la Fiera sarà di carattere nazionale.

“Siamo molto contenti di tornare alla tradizione della Fiera del Tartufo – afferma l’assessore Flavio Torchio – che quest’anno avrà due momenti ben distinti: il fine settimana del 6 e del 7 novembre si terrà la fiera vera e propria, mentre il fine settimana successivo, dal 13 al 14, si terrà la cerimonia di ringraziamento per la produzione del film “The Truffle Hunters”, film prodotto dalla Sony, girato in parte nel nostro territorio”.

Il programma prende il via sabato 6 novembre alle 21, al Foro Boario, con lo spettacolo teatrale “Il battito del bosco”. Ingresso gratuito. Domenica 7 novembre si terrà la Fiera del Tartufo vera e propria: dalle 9 in piazza Libertà esposizione di tartufi e prodotti tipici locali, mentre in piazza Giovanni XXIII ci sarà l’esposizione delle macchine agricole e il mercato commerciale nel concentrico. Presente il Luna Park in piazza Stefanizzi. Alle 10,30 a baluardo Palestro, ricerca simulata del tartufo, mentre sarà possibile pranzare con lo street food con piatti di tartufo a cura della Pro Loco di San Damiano. Alle 15 premiazione dei trifulau in piazza Libertà ed esibizione del gruppo sbandieratori e musici del Comune di San Damiano.

Sabato 13 novembre, invece, alle 14,30 in piazza Libertà si terrà l’inaugurazione dell’installazione “Il bosco in piazza” che permetterà di ricreare una ambientazione di cerca del tartufo. Alle 15, accoglienza dei registi del film “The Truffle Hunters” Michael Dweck e Gregory Kershaw con i rispettivi protagonisti. Dopo l’esibizione degli sbandieratori, alle 16 in sala consiliare si terrà la cerimonia ufficiale con la consegna delle chiavi della città.

La Fiera si concluderà domenica 14 novembre con l’esposizione dei tartufi in piazza Libertà e alle 10 la caccia al tartufo dedicata ai più piccoli organizzata dal gruppo dopo – cresima della parrocchia Santi Cosma e Damiano.

Altre notizie dal paese:

– E’ disponibile sul sito dell’amministrazione la modulistica per accedere ai contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche. Il limite Isee è di 15mila Euro. Per informazioni e appuntamenti per compilazione domande: Ufficio Servizi Sociali – tel. 0141/97.50.56 int 2. C’è tempo fino a sabato 20 novembre.

– I cittadini che non riescono a pagare i tributi comunali, possono mettersi a disposizione del Comune per accedere al cosiddetto baratto amministrativo. Anche il Comune di San Damiano aderisce a questo istituto. Per tutte le informazioni, rivolgersi in Comune.

– Il comune di San Damiano organizza, sabato 30 ottobre, il Baby Halloween Street Party. In piazza Libertà, alle ore 15,30 si terranno musiche e animazioni stregate, letture spaventose e merenda in tema. A seguire, alle ore 17, ci sarà uno spettacolo di giocoleria spaventoso. L’evento è riservato a bambini fino a 12 anni di età.