Sabato 23 ottobre doppio appuntamento per i soci della Cooperativa della Rava e della Fava

Doppio appuntamento per i soci della Cooperativa Della Rava e Della Fava sabato 23 ottobre presso il Circolo ACLI ‘Foyer delle Famiglie’ – socio storico della cooperativa – ad Asti in via Milliavacca 5.

Si ritorna in presenza ed in ottemperanza alle vigenti norme Covid 19 per poter partecipare è necessario essere in possesso di green pass.

Per le 9,30 viene convocata l’Assemblea Soci con

1) Approvazione bilancio straordinario al 31-12-2020 ex art.2545 – octies de Codice Civile;

2) Aggiornamento della situazione economica al 30-06-2021;

3) Varie ed eventuali.

Alle 10,30 Incontro con i Soci Sovventori della Cooperativa con pagamento degli interessi maturati al 31-12-2020 ed un’ampia presentazione dell’attuale situazione su finanza etica e mutualistica della struttura e delle realtà partner: Mag 4 Piemote, Altromercato, Banca Etica.

