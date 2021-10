Ritorna \'Zuccolandia\' a Mombello Monferrato

Ritorna anche quest’anno l’evento organizzato dal Circolo Ancol di Mombello con la collaborazione del Mercatino e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale:

Domenica 17 ottobre a Mombello ci sarà la nuova edizione di ZUCCOLANDIA.

Per l’occasione davanti alla vetrina di Via Roma 35 nel Capoluogo di Mombello Monferrato si tenterà di installare un grande albero fatto di zucche. Siete quindi tutti invitati a portare le vostre zucche per contribuire all’installazione.

Alle 16,30 inaugurazione dell’Albero delle Zucche

A seguire “MERENDOIRA” con ricette a base di zucca.