Questa mattina, sabato 9 ottobre, presso il municipio di Asti si è tenuta una piccola cerimonia con Simone Ciulli, il tecnico Federale della società Future Project Asti Triathlon, vincitore della medaglia d’argento nella 4×100 stile libero nel nuoto paralimpico a Tokyo.

Ad accogliere il medagliato paralimpico, arrivato insieme ai dirigenti della Future Project Asti e a due atlete, erano presenti il sindaco, Maurizio Rasero, l’assessore Mario Bovino. Il primo cittadino a nome di tutta l’amministrazione comunale ha donato a Simone una bottiglia di Asti Spumante.

Simone Ciulli collabora con l’ASD Future Project Asti dal 2020, come ha spiegato il presidente del sodalizio astigiano, Mauro Gandolfo: “A causa della pandemia non si sono più tenuti corsi per tecnici federali a cui avrebbero dovuto partecipare i nostri allenatori, e abbiamo avuto la necessità di rivolgersi ad un tecnico esterno alla società. Grazie all’interessamento di Claudio Risso ci siamo messi in contatto con alcuni tecnici federali e la scelta è caduta su Simone, e i fatti hanno dimostrato che è stata la scelta migliore.”