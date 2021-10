Restyling e nuova sede per l’ufficio zonale Coldiretti a Moncalvo

Restyling e nuova sede per l’ufficio zonale di Coldiretti Moncalvo che, dopo 60 anni, ritorna al piano terra di piazza Carlo Alberto 25, per una migliore accessibilità al servizio degli agricoltori e non solo.

Sabato 16 ottobre si è tenuta l’inaugurazione alla presenza del presidente Coldiretti Asti Marco Reggio e del direttore provinciale Diego Furia. A fare gli onori di casa, il segretario di zona Daniele Longo e il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia, mentre la benedizione dei locali e, soprattutto, di coloro che nei nuovi locali vi lavorano e vi si recano per fruire dei servizi erogati, il diacono Gaetano Di Guardia.

“Dopo 60 anni Coldiretti Moncalvo ritorna negli storici uffici zonali, freschi di ristrutturazione, arredi e decori, per risultare più performanti al servizio della numerosa utenza del moncalvese” ha apprezzato Longo. “Moncalvo è uno degli uffici zonali di maggiore vivacità e vitalità all’interno della famiglia Coldiretti” ha poi riconosciuto Reggio, mentre Furia ha rivolto un plauso a tutto lo staff locale che, insieme a Longo, esercita con efficienza ed efficacia al sostegno e al vantaggio degli agricoltori.

Dall’Ufficio Fiscale a quello Tecnico fino al Patronato, Coldiretti Moncalvo continua ad essere un prezioso punto di riferimento per l’intera collettività. Lo stesso sindaco Orecchia ha ricordato e apprezzato come, lui stesso, ai tempi dell’Università si rivolgesse con fiducia agli Uffici Coldiretti di Moncalvo per certificazioni e pratiche.

Questi gli orari di apertura: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17,30 (esclusi il martedì e il venerdì pomeriggio). Telefono: 0141916100.