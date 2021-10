Rapina a Grinzane Cavour con la morte di due aggressori: accusa di omicidio doloso plurimo per il gioielliere

La Procura della Repubblica di Asti ha diramato questa mattina, martedì 5 ottobre, un comunicato stampa che fornisce un aggiornamento sulle indagini relative alla tentata rapina consumata a Grinzane Cavour nella serata del 28 aprile 2021.

Di seguito il comunicato integrale.

In merito alla rapina in danno della gioielleria Roggero avvenuta in data 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour conclusasi con la morte di due aggressori ed il ferimento di un terzo, questo Ufficio comunica che all’esito delle indagini, svolte avvalendosi del Comando Compagnia Carabinieri di Alba e dei consulenti medico-legale e balistico, è stato in data odierna emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico del rapinatore sopravvissuto, Alessandro Modica e del gioielliere Mario Roggero.

Alessandro Modica è accusato di rapina pluriaggravata, reato per cui è reo confesso e si trova attualmente in custodia cautelare in carcere.

Mario Roggero è accusato di omicidio doloso plurimo, tentato omicidio e porto illegale di arma comune da sparo. Infatti, dagli elementi raccolti nel corso delle investigazioni, ed in particolare dalle consulenze tecniche compiute nel contradditorio tra tutte le parti, è emerso che Roggero Mario, dopo la conclusione della rapina, inseguiva all’esterno dell’esercizio i tre rapinatori che, già usciti dalla gioielleria con la refurtiva, stavano dandosi alla fuga e da distanza ravvicinata sparava contro gli stessi, disarmati, scaricando l’intero caricatore, con la volontà di cagionarne la morte, eccedendo in tal modo volontariamente i limiti della legittima difesa patrimoniale.

E’ emerso altresì che il gioielliere è privo di porto d’armi e quindi il fatto di aver portato l’arma, legittimamente detenuta nella gioielleria, all’esterno della stessa, comporta anche l’accusa di porto abusivo d’armi.

Quanto alla posizione di Modica Giuseppe, padre del rapinatore sopravvissuto, è stata chiesta l’archiviazione dell’accusa di favoreggiamento personale, non essendo stata raggiunta la prova che lo stesso abbia favorito la fuga del figlio successivamente alla rapina.

Asti, 5 ottobre 2021

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Vincenzo Paone