“Questione Riccadonna”: la posizione del Gruppo Consigliare Canelli Lega Salvini Premier

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consigliare Canelli Lega Salvini Premier.

In merito alla “questione “Riccadonna”, in qualità di appartenenti al gruppo consigliare del comune di Canelli, Lega Salvini Premier, ci pare giusto intervenire per evitare che ci vengano additate prese di posizione che ad oggi non abbiamo ancora preso, men che meno, come qualcuno sostiene, in contrapposizione alla coalizione di cui facciamo parte.

Siccome siamo a conoscenza della possibilità che vengano presentati ulteriori progetti, al momento ancora allo stato di informalità, riteniamo che sia necessario un approfondimento mirato completo ed esaustivo e che una scelta congrua possa esser presa solamente dinanzi a reali prospettive.

Quello che possiamo assicurare è che ci impegneremo quali garanti degli interessi di ogni categoria rappresentata sul nostro territorio, a valutare ogni minimo dettaglio che porti alla migliore scelta per lo sviluppo di quell’area, fulcro di tutto il concentrico cittadino.

Consiglieri Lega Salvini Premier: Balestrieri Francesca (Capogruppo) Gandolfo Paolo (Assessore) Gibelli Silvia (Assessore)

Il Gruppo Consigliare Canelli Lega Salvini Premier segnala altresì che sabato 16 ottobre, in piazza Cavour a Canelli , dalle ore 16.00 sarà presente il gazebo della LEGA SALVINI PREMIER per la raccolta firme per referendum per la riforma della giustizia.